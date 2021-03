„Das ist schon blauäugig“

Stefan Janßen, Studiengangsleiter Bank- und Versicherungswirtschaft an der Jade Hochschule (Wilhelmshaven), zu Anlegerverhalten und Lehren im Fall Greensill.

Frage: Hätten Kommunen Geld bei Greensill anlegen sollen?

Frage: Haben die privaten Anleger etwas falsch gemacht?

Janßen: Wirklich vorwerfen kann man den kleinen Privatanlegern eigentlich nichts. Weder ist es verwerflich, dass sie sich über ein Internetportal die besten Konditionen raussuchen, noch dass sie ihr Geld bei einem in Deutschland ansässigen Institut wie der Greensill Bank anlegen. Denn unsere Einlagensicherung ist schließlich so angelegt, dass sie Privatkunden selbst in Extremfällen komplett entschädigt. Nur, darüber beschweren, dass sie nun bis zu sechs Wochen nicht an ihr Geld kommen und auch den Zins nicht kriegen, dürfen sie sich jetzt auch nicht.