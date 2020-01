Paris verschiebt Digitalsteuer

Davos Im Streit um die französische Digitalsteuer haben Paris und Washington sich geeinigt: Frankreich werde die geplante Steuer auf Dezember verschieben, kündigte Finanzminister Bruno Le Maire am Mittwoch nach einem Gespräch mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Steven Mnuchin beim Weltwirtschaftsforum in Davos an. Im Gegenzug würden die Vereinigten Staaten keine angedrohten Vergeltungszölle auf Produkte wie Wein und Käse verhängen.