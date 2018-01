Wegen des starken Schneefalls in den Alpen sind Sicherheitskräfte sowie Helfer des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos im Dauereinsatz. Polizisten und Soldaten schippten am Montag mit Schaufeln Schnee vom Dach des Kongresszentrums, wo an diesem Dienstag die WEF-Jahrestagung beginnt. „So viel Schnee hatten wir hier noch nie“, sagte ein WEF-Mitarbeiter. Insgesamt sind außer Polizeikräften aus der ganzen Schweiz sowie aus Liechtenstein auch 4400 Armeeangehörige in Davos im Einsatz.BILD: