Europas größter Schuhhändler Deichmann setzt sein Wachstum fort. In diesem Jahr will das Essener Familienunternehmen weltweit 208 neue Filialen eröffnen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. In Deutschland sind 33 Geschäfte in Planung. Auch das Online-Angebot wird ausgebaut. Deichmann verkaufte 2017 weltweit 176,6 Millionen Paar Schuhe. Der Bruttoumsatz stieg von 5,6 auf 5,8 Milliarden Euro.dpa-BILD: