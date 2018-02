Delmenhorst /Bietigheim-Bissingen Die weltweit tätige Gerflor-Gruppe übernimmt wesentliche Vermögenswerte des insolventen Bodenbelagsproduzenten DLW Flooring GmbH. Das teilte die Gruppe am Dienstag mit. Zu der Übernahme zählt auch der Produktionsstandort Delmenhorst mit allen 270 Beschäftigten, hieß es. Außerdem möchte der Investor 42 Beschäftigte der DLW in Bietigheim-Bissingen und weitere in den Auslandsgesellschaften übernehmen.

Einen entsprechenden Kaufvertrag haben Hans-Norbert Topp, Vorsitzender der Geschäftsführung der DLW Flooring, und Bertrand Chammas, Vorstandsvorsitzender der Gerflor-Gruppe, unterschrieben. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Der Verkauf stehe noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. „Ich freue mich, dass wir trotz schwieriger Gesamtumstände das Unternehmen und einen Großteil der Arbeitsplätze der DLW Flooring sichern konnten“, sagte DLW-Sanierungsgeschäftsführer Topp. Das Werk in Delmenhorst habe „nach schwierigen Jahren einen erfahrenen und finanzstarken Gesellschafter, um sich für die Zukunft erfolgreich aufzustellen“, erklärte Topp.

Vor mehreren Wochen hatte Topp allerdings mitteilen müssen, dass der Standort in Bietigheim-Bissingen geschlossen werden muss, da sich kein Investor gefunden hatte. 190 Beschäftigte mussten daher aus insolvenzrechtlichen Gründen zum 15. Januar freigestellt werden. Während am DLW-Stammsitz im süddeutschen Bietigheim-Bissingen vor allem PVC und Vinyl produziert wurde, stellt DLW in Delmenhorst Linoleum her – es ist das einzige Linoleum-Werk in Deutschland. Unter der Muttergesellschaft Armstrong ging das Unternehmen im Jahr 2014 in die Insolvenz, wurde dann an den niederländischen Investor Fields verkauft. Mit etwa 730 Beschäftigten erwirtschaftete das Unternehmen zuletzt einen Jahresumsatz von rund 133 Millionen Euro.

Die französische Gerflor-Gruppe ist Spezialist im Bereich Komplettlösungen für elastische Böden, Wandverkleidungen und Systeme für die barrierefreie Gestaltung. Die weltweit tätige Gruppe mit Stammsitz in Lyon hat im vergangenen Jahr 860 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet und beschäftigt 3700 Mitarbeiter.