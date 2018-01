DLW: Lösung rückt näher

Delmenhorst Für den Bodenbelagspezialisten DLW Flooring (Bietigheim-Bissingen) mit einem Standort in Delmenhorst ist eine Einigung mit Investoren offenbar in greifbare Nähe gerückt. Es zeichne sich „bereits zeitnah eine finale Einigung mit einem namhaften strategischen Investor ab“, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Es könne „nach jetzigem Stand gelingen, den Standort Delmenhorst sowie alle dortigen 270 Arbeitsplätze sowie weitere Arbeitsplätze an anderen Standorten zu sichern. Bei DLW Flooring (u.a. Linoleum) läuft ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung.