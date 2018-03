Druckhaus Rieck insolvent

Delmenhorst Die beiden Druckhäuser der Delmenhorster Rieck Medien GmbH & Co. KG mit 121 Mitarbeitern haben am Donnerstag einen Insolvenzantrag gestellt. „Vor allem das harte Wettbewerbsumfeld und der starke Verdrängungswettkampf in der Druckbranche hatten zu einer finanziellen Schieflage geführt“, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Malte Köster mit. Der Geschäftsbetrieb könne aber bis auf Weiteres aufrechterhalten werden. Nicht von der Insolvenz betroffen sei das seit 2015 nicht mehr zur Unternehmensgruppe gehörende „Delmenhorster Kreisblatt“, hieß es.