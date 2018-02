Franzosen übernehmen DLW

Delmenhorst Die französische Gerflor-Gruppe übernimmt wesentliche Vermögenswerte des insolventen Bodenbelagsproduzenten DLW Flooring, teilte die Gruppe am Dienstag mit. Zu der Übernahme zählt auch der Produktionsstandort Delmenhorst – das einzige Linoleum-Werk Deutschlands – mit allen 270 Beschäftigten, hieß es. Außerdem möchte der Investor 42 Beschäftigte der DLW in Bietigheim-Bissingen und weitere in den Auslandsgesellschaften übernehmen.

Einen entsprechenden Kaufvertrag haben Hans-Norbert Topp, Vorsitzender der Geschäftsführung der DLW Flooring, und Bertrand Chammas, Vorstandsvorsitzender der Gerflor-Gruppe, unterschrieben. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Der Verkauf stehe noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.

Unter der Muttergesellschaft Armstrong ging DLW im Jahr 2014 in die Insolvenz und wurde an den niederländischen Investor Fields verkauft. DLW Flooring hatte zuletzt einen Jahresumsatz von rund 133 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Gerflor-Gruppe mit Stammsitz in Lyon hat im vergangenen Jahr 860 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet und beschäftigt 3700 Mitarbeiter.