Nummernschilder für Paraguay

Delmenhorst Der Delmenhorster Kennzeichenhersteller Tönnjes stattet 2,3 Millionen Fahrzeuge in Paraguay mit neuen Nummernschildern aus. „Seit dem Projektstart Ende des vergangenen Jahres wurden bisher mehrere Hunderttausend Schilder produziert und ausgeliefert“, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Nötig sei die Umstellung von alten auf neue Kennzeichen bei allen Fahrzeugen in Paraguay durch Vorgaben des Mercosur, dem gemeinsamen Binnenmarkt mehrerer südamerikanischer Länder.