Wie wird man ein Kaufanreger?

Delmenhorst /Oldenburg „Werden Sie zum Kaufanreger – hören Sie auf zu verkaufen“. Unter diesem Motto steht am 27. September eine Veranstaltung des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft (BVMW) für die Wirtschaftsregion Bremen-Oldenburg-Nordwesten mit dem Experten Karsten Brocke. Die Veranstaltung findet im Oldenburger Nutzfahrzeugzen­trum Egon Senger (Mercedes Benz) ab 16 Uhr statt. Anmeldung per E-Mail an

detlef.blome@bvmw.de