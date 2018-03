Übernahme von DLW perfekt

Delmenhorst Die Übernahme des in Delmenhorst ansässigen Geschäftsbereichs Linoleum des insolventen Bodenbelagsherstellers DLW Flooring durch die französische Gerflor-Gruppe ist perfekt. Wie die Beteiligten am Mittwoch mitteilten, haben die zuständigen Kartellbehörden der Übernahme zugestimmt, womit der Anfang Februar unterzeichnete Kaufvertrag mit sofortiger Wirkung in Kraft tritt.

Durch die Übernahme können am Standort Delmenhorst – dem einzigen Linoleum-Werk in Deutschland – alle 270 Arbeitsplätze erhalten bleiben, hieß es. Zudem seien 42 Arbeitsplätze am DLW-Stammsitz im süddeutschen Bietigheim-Bissingen und 35 in den Auslandsgesellschaften gesichert worden.

Für das Werk in Bietigheim, in dem vor allem PVC und Vinyl produziert wurde, sei dagegen kein Investor gefunden worden. Für die betroffenen Beschäftigten sei eine Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft eingerichtet worden.