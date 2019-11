Delmenhorst /Wildeshausen /Cloppenburg Die Bürger in Delmenhorst sowie den Landkreisen Oldenburg und Cloppenburg zählen zu den streitlustigsten in Deutschland. Das hat jedenfalls eine Auswertung von Advocard, dem Rechtsschutzversicherer der Generali Deutschland ergeben. Generali hat in einer detaillierten Analyse das Streitverhalten der Deutschen analysieren lassen. Das Ergebnis ist der „Streitatlas 2019“ von Advocard.

Danach war im Jahr 2018 durchschnittlich jeder dritte Einwohner im Landkreis Oldenburg in einen Rechtsstreit verwickelt (32,4 Streitfälle pro 100 Einwohner). Damit weist der Landkreis Oldenburg die zweithöchste Streitintensität auf. Noch streitlustiger sind die Bürger in Delmenhorst (32,57 Streitfälle pro 100 Einwohner). Im Kreis Cloppenburg wurde 30 Streitfälle pro 100 Einwohner gezählt. Ähnlich hoch ist der Wert für die Stadt Oldenburg (28,3), wo immerhin mehr als jeder vierte Einwohner in einen Rechtsstreit verwickelt war. Der bundesdeutsche Durchschnitt beträgt 24,7 Streitfälle pro 100 Einwohner.

Die Bevölkerung im Landkreis Oldenburg streitet besonders über Privates (43,8 Prozent aller Streitigkeiten), gefolgt von Verkehrs- (31,3 Prozent) und Wohnstreitigkeiten (11,6 Prozent).

Interessant ist auch die Dauer der Streitfälle: Im Kreis Oldenburg dauern 40,1 Prozent und in der Stadt Oldenburg sogar 43,5 Prozent aller Streitfälle länger als 12 Monate an. Deutlich mehr als jeder zehnte Streit (12,5 Prozent) im Kreis Oldenburg und sogar fast jeder vierte Streit in der Stadt Oldenburg (23,0 Prozent) übersteigt einen Wert von 10 000 Euro (Durchschnitt Deutschland: 10,8 Prozent).

