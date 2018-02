Niederlande soll Gasförderung senken

Den Haag Um die Sicherheit der Bürger zu garantieren, müssen die Niederlande dem Gutachten einer Aufsichtsbehörde zufolge die Förderung von Erdgas um fast die Hälfte verringern. Statt bisher 21,6 Milliarden Kubikmeter sollen noch höchstens zwölf Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr gewonnen werden, heißt es in dem am Donnerstag vorgelegten Gutachten der staatlichen Behörde für Minen. Außerdem sollten die Felder des am stärksten von Erdbeben betroffenen Gasfördergebiets Groningen sofort geschlossen werden. Anlass für das Gutachten ist die große Zahl von Erdbeben in dieser Region.