Denver Die Deutsche Telekom baut ihr Geschäft in Österreich mit einer Milliardenübernahme aus. Der Bonner Konzern will die Österreich-Sparte des Kabelnetzbetreibers Liberty Global schlucken, teilten die Unternehmen am Freitag mit. Die Sparte UPC Austria mit 654 000 Kunden werde dabei mit rund 1,9 Milliarden Euro bewertet. Die Deutsche Telekom ist in Österreich mit dem Mobilfunker T-Mobile Austria vertreten. Zuletzt hatte der Bonner Dax-Konzern mitgeteilt, in den Niederlanden sein größtenteils nur auf Mobilfunk ausgerichtetes Geschäft ebenfalls mit einem Festnetzanbieter auszubauen.