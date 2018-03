Noch sind viele Felder schneebedeckt, doch der erste Spargel sprießt in Deutschland: Im Süden und Norden beginnen Landwirte (im Bild sticht Landwirt Carsten Bolte Spargel auf seinem beheizten Feld in Lichtenhorst in Niedersachsen) dank Abdeckungen, beheizter Felder oder Gewächshäuser schon mit der Ernte der ersten Spargelstangen. Allerdings markiert diese Ernte noch nicht den offiziellen Beginn der Spargelsaison. Dafür brauchen die im Freiland stehenden Pflanzen wegen der Kälte der vergangenen Tage noch Zeit.DPA-BILD: