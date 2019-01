Deutscher Whisky immer populärer

Whisky ist vor allem aus Schottland bekannt – doch auch in Deutschland gibt es inzwischen eine Kultur des edlen Getreidebrands. „Deutscher Whisky wird erst ganz allmählich bekannt“, sagt Hubertus Vallendar (Bild) von der gleichnamigen Brennerei in Kail nahe der Mosel. „In Deutschland produzieren rund 200 Brennereien Whisky, in Schottland nur etwa 130“, sagte Michaela Habbel vom Verband Deutscher Whiskybrenner. Allerdings gebe es hierzulande auch etliche Kleinstbetriebe mit einer Jahresproduktion von teils nur einem Fass. In Schottland werde weiterhin mehr Whisky gebrannt. Der deutsche Anteil am Weltmarkt ist noch verschwindend gering.dpa-BILD: