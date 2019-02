Dicke Luft in Paris

Im Kampf gegen schlechte Luft in Paris (im Bild der Arc de Triomphe im Nebeldunst) hat die Polizei Fahrverbote für besonders umweltschädliche Fahrzeuge am Mittwoch verhängt. Autos mit Schadstoff-Plaketten von 4 oder 5 und ohne Klassifizierung dürfen dann ab 5.30 Uhr morgens nicht mehr innerhalb der Innenstadt und in den Vororten fahren, wie die Pariser Polizeipräfektur am Dienstag mitteilte. Das Fahrverbot betreffe die Innenseite der zweiten Ringautobahn, der Autoroute 86, welche die französische Hauptstadt umschließt. dpa-BILD: