Headhunter aus Emstek zu Corona-Effekt: Bereitschaft zu Jobwechsel und Umzug sinkt

Frage: Herr Schwerdtfeger, Sie helfen seit vielen Jahren Unternehmen im Nordwesten bei der Rekrutierung von Spezialisten und Führungskräften. Gab es während der Corona-Pandemie überhaupt Bedarf bei den Unternehmen?

Der Bedarf nach qualifizierten Fachspezialisten und Führungskräften ist bei unseren Mandanten auch in Coronazeiten unverändert hoch geblieben. Unsere Kunden sind eher in krisenfesten Branchen wie der Agrar- und Ernährungsindustrie und im – häufig inhabergeführten – Mittelstand zu finden, der sich in konjunkturellen Schwankungen durch Stabilität auszeichnet.

Frage: Sie als „Headhunter“ gehen ja auf potenzielle Bewerberinnen und Bewerber zu, melden sich per Telefon. Hat sich bei deren Reaktionen durch Corona etwas verändert? Eigentlich müsste Ihre Zielgruppe im Homeoffice doch besser ansprechbar sein als sonst.

Schwerdtfeger: Das Interesse an einer Veränderung und einem Austausch hängt nach wie vor von der Attraktivität der Position, für die wir ansprechen, ab. Bei der telefonischen Erreichbarkeit der Kandidatinnen und Kandidaten spielt uns das mobile Arbeiten im Homeoffice in die Karten. Auch was weiterführende Telefonate oder Vorstellungsgespräche angeht, sind die Kandidatinnen und Kandidaten zeitlich flexibler als vor der Pandemie. Gleichzeitig hat aber interessanterweise die tatsächliche Bereitschaft zum Jobwechsel oder Umzug für eine interessante Position nachgelassen.

Frage: Klammern sich Manager und Managerinnen, Fach- und Führungskräfte also ängstlich an ihren aktuellen Job?

Schwerdtfeger: Vorsichtig trifft es wohl eher.

Läuft da, durch Corona ausgelöst, ein neuer Megatrend in Richtung Bequemlichkeit oder gar Angst?

Schwertfeger: Manchmal habe ich in der Tat den Eindruck, dass sich in vielen Teilen der Gesellschaft so etwas wie eine dumpfe Decke der Bequemlichkeit und Lethargie über unser Land gelegt hat, das muss sich dringend wieder ändern.

Frage: Kann man eigentlich in der aktuellen Konjunktur-Phase, wenn man sich verändern will, Forderungen stellen, also zum Beispiel in Ihrem Spezialgebiet rund um die Ernährungswirtschaft und das Agro-Business?

Schwerdtfeger: Oh ja, zumindest werden diese gestellt. Gleichzeitig nehmen neben einem angemessenen Gehalt und dem Thema Work-Life-Balance betriebliche Zusatzleistungen einen hohen Stellenwert bei der Arbeitgeberattraktivität ein.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Der NWZ-Wirtschafts-Newsletter - jeden Donnerstag neu Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Frage: Was hat sich bei der Arbeit von Headhuntern in der Corona-Phase verändert, das jetzt auch bleibt?

Schwerdtfeger: Wie in vielen anderen Wirtschaftsbereichen hat auch hier die Digitalisierung einen weiteren Push erhalten. Eine wesentliche Veränderung, welche die Pandemie überdauern wird, ist das Video-Interview. Viele Kandidatinnen und Kandidaten haben die Scheu vor Job-Interviews via Zoom, Teams & Co. verloren und technisch aufgerüstet. Das persönliche Gespräch ist meines Erachtens aber nicht komplett zu ersetzen und wir werden zukünftig wohl eher hybride Formen der Zusammenarbeit auch in unserer Branche finden.