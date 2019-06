Für Franz-Bernd Kruthaup steht fest: „Als ein Weltmarktführer im Bereich der Kartoffeltechnik können wir es uns nicht erlauben, auf dem größten Einzelmarkt der Erde nicht mit einem starken Standbein vertreten zu sein.“ Der Landmaschinenhersteller Grimme aus Damme/Rieste geht sein Engagement in Fernost deshalb künftig offensiver an. Das Unternehmen will dort wachsen.