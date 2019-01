Beschluss in Dinklage: Bauen bald einfacher

Dinklage Das Land Niedersachsen will angesichts angespannter Situationen auf den Mietmärkten sowohl in Städten als auch auf dem Land den Wohnungsbau ankurbeln. Die Landesregierung folge damit den Empfehlungen des Bündnisses für bezahlbaren Wohnraum, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag im Anschluss an die Jahresauftaktklausur der Landesregierung in Dinklage (Kreis Vechta). Bauen soll nach dem Willen der Landesregierung künftig einfacher und schneller gehen.

Weil sagte zudem, er gehe davon aus, dass in den kommenden Jahren jährlich etwa 4000 neue, mit öffentlichen Geldern geförderte Sozialwohnungen entstehen werden. Ein weiteres zentrales Thema der zweitägigen Klausur war Europa und die aktuelle Debatte um den Austritt Großbritanniens.