Dinklage Auch die Firma Stallkamp aus Dinklage (Kreis Vechta) hat eine Bewerbung für den Preis für Innovative Ausbildung (PIA) der NWZ eingereicht. Mit PIA sollen Unternehmen gewürdigt werden, die in der dualen Berufsausbildung mehr tun als üblich. Der Metall- und Gerätebauer Stallkamp (mehr als 200 Mitarbeiter) betitelt die Bewerbung, die Hanna Richter (Marketing/Vertrieb) geschickt hat, so: „Azubis packen Thema Fachkräftemangel selbst an.“

Konkret wird wie geschrieben: Alle zerbrechen sich den Kopf, aber mal ehrlich – wer ist beim Anwerben von neuen Azubis glaubwürdiger als die Azubis selbst?

Niemand! Und genau deshalb haben unsere Azubis (es gibt 24) das Thema selbst in die Hand genommen. Die JAV (Jugend- und Auszubildendenvertretung) sucht sich jährlich ein selbstgewähltes Projekt aus, an dem gemeinsam gearbeitet wird. Dabei wird die Teamfähigkeit und Eigenständigkeit der Azubis in den Vordergrund gestellt und gefördert.

Das Projekt: Im Herbst 2018 war es dann so weit: Unsere Azubi-Teams fuhren zwei Schulen an und stellten ihre Ausbildungsberufe und ihr Alltagsleben in der Firma vor. Dabei konnten sie aus erster Hand berichten und sich den Fragen der Schüler stellen.

Das Besondere: Als die JAV den Beschluss fasste, sich das Thema selbst vorzunehmen, sind alle weiteren Schritte wie zum Beispiel die Gewinnung und spätere Terminabsprache mit den Schulen von den Azubis übernommen worden. Herausfordernd war auch die interne Koordination: das Einteilen der Kleinstgruppen zur Erstellung der Präsentationen und die Terminfindung für Probevorträge, was bei ca. 20 Azubis mit regelmäßiger Berufsschule keine leichte Aufgabe ist. Schließlich kommt der Termindruck hinzu, denn am Tag der Präsentationen in der Schule muss dann alles klappen!

Und hat es etwas gebracht?

Aufgrund der Neuartigkeit des Projektes konnten im ersten Jahr schon die Oberschule Dinklage und die Realschule in Damme überzeugt werden. Zum 1. August 2019 stellte Stallkamp vier neue Azubis ein – einer davon ist durch die Vorträge in Damme auf die Ausbildung bei Stallkamp aufmerksam geworden. Ein toller Erfolg für die Azubis! Und die ersten Termine für dieses Jahr stehen schon im Terminkalender, um praxisnah über die Ausbildungsberufe bei Stallkamp zu berichten.