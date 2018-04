Entscheidung bei Homann gefallen?

Dissen Bei den Umzugsplänen des Feinkostherstellers Homann scheint eine Entscheidung gefallen zu sein. An diesem Freitag um 12 Uhr soll es eine Belegschaftsversammlung geben, sagte der Betriebsratsvorsitzende des Homann-Stammsitzes im niedersächsischen Dissen, An­dreas Straede, am Donnerstag. „Die Belegschaft wurde per Aushang informiert.“ Über den Inhalt der Versammlung sei noch nichts bekannt. Ein Unternehmenssprecher der Homann-Mutter Theo Müller hatte Anfang April­ gesagt, dass es Ende des Monats eine Entscheidung darüber geben solle, ob Homann doch am Stammsitz Dissen bleibe.

Der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hatte erklärt, dass der Produktionsstandort Dissen gerettet zu sein scheine.