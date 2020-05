Corona-Krise: Minister Heil will in Fleischbranche „aufräumen“

Dissen /Hannover Das Bundeskabinett soll nach Willen von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Mittwoch Maßnahmen für einen besseren Schutz der Arbeitskräfte in der Fleischbranche beschließen. Heil sagte nach Beratungen des Corona-Kabinetts am Montag in Berlin, seine Vorschläge lägen auf dem Tisch, seien aber noch nicht beschlossen worden, weil der Koalitionspartner noch Gesprächsbedarf habe. Der Minister betonte: „Es ist Zeit, in diesem Bereich aufzuräumen und durchzugreifen.“

Am Sonntag war bekannt geworden, dass bei einem Unternehmen in Dissen (Kreis Osnabrück) 92 von 278 getesteten Mitarbeitern „positiv“ sind. 62 der Mitarbeiter leben im Kreis Osnabrück, sagte Sozialministerin Carola Reimann (SPD) am Montag. Es sei eine zweiwöchige Quarantäne angeordnet. Mitarbeiter, die negativ getestet wurden, sollen Einzelzimmer erhalten. Die Kosten für die Unterbringung müsse das Unternehmen bezahlen. Auch solle in absehbarer Zeit nachgetestet werden, sagte Reimann. Sie unterstütze Heil bei seinen Bemühungen, die Missstände in der Branche zu beenden. Die Arbeit in dem Dissener Betrieb, der von den Firmen Westfleisch und Danish Crown gemeinsam betrieben wird, wurde eingestellt. Laut Landkreis darf der Betrieb aber noch 2000 Tonnen Fleisch verarbeiten, die dort lagern.

