Dissen /Leppersdorf Der Feinkosthersteller Homann will seine Umzugspläne für das Stammwerk in Dissen (Landreis Osnabrück) nach Leppersdorf (Sachsen) überprüfen. Bestimmte Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren erforderten eine weitergehende Überprüfung, sagte ein Sprecher der Unternehmensgruppe Theo Müller am Freitag. „Als Abschluss der Überprüfungsphase werden wir mit der Umsetzung des Projektes fortfahren“, sagte der Sprecher. Einen Zeitrahmen und weitere Details wollte er dafür nicht nennen.

Zuvor hatte das Bielefelder „Westfalen-Blatt“ berichtet, das knapp 300 Millionen Euro teure Projekt werde auf den Prüfstand gestellt. Die Zeitung verwies u.a. darauf, dass mehrere Homann-Führungskräfte, die zu den Forcierern der Umzugspläne nach Sachsen gehört hätten, das Unternehmen in den vergangenen Monaten verlassen hätten.

Betriebsratsvorsitzender Andreas Straede in Dissen reagierte verhalten auf den Bericht und die Aussagen des Unternehmens. „Ich will keine Hoffnungen wecken, das ist alles Lesen im Kaffeesatz“, sagte Straede. Er gehe weiter vom angekündigten Schließungstermin Ende Februar 2020 aus. „So ist es im Sozialplan und Interessensausgleich vereinbart. Sollte es andere Entscheidungen geben, müssen wir weitersehen.“

Der Homann-Aufsichtsrat hatte im Juni beschlossen, seine Produktion in Sachsen zu bündeln. In Leppersdorf betreibt Müller bereits eine große Molkerei. Im Zuge der Konzentration sollten die Werke in Dissen, Bad Essen, Bottrop und Floh-Seligenthal in Thüringen 2020 geschlossen werden.

Das Unternehmen hatte argumentiert, die alten Standorte seien nicht mehr wettbewerbsfähig. In der Region Osnabrück gab es mehrfach Proteste gegen die Schließungspläne, dort wären 1200 Arbeitsplätze betroffen. Insgesamt beschäftigt Homann rund 3000 Mitarbeiter.

In Sachsen laufen die Vorbereitungen für den Homann-Umzug indes weiter. Die Sächsische Aufbaubank hat für den geplanten Neubau der Feinkostfirma in Leppersdorf jetzt einen Investitionszuschuss in Höhe von 11,3 Millionen Euro bewilligt, berichtet die „Neue Osnabrücker Zeitung“. Der Bescheid sei bereits rechtskräftig, teilte ein Sprecher des sächsischen Wirtschaftsministeriums dem Blatt mit.

Niedersachsens damaliger Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) hatte es im vergangenen Jahr als „völlig absurd und abenteuerlich“ kritisiert, dass öffentliche Gelder für den Umzug fließen sollen. „Aus meiner Sicht ist es weder politisch noch gesellschaftlich zu vermitteln, dass ein massiver Abbau von Arbeitsplätzen auch noch mit öffentlichen Mitteln belohnt wird“, hatte er dieser Zeitung gesagt.