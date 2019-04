Krabbenfischer legen Fangpause ein

Dornum Die Krabbenfischer in Norddeutschland müssen wegen voller Tiefkühllager der Großhändler eine Fangpause einlegen. Im Sommer bleiben die Kutter für insgesamt sechs Wochen in den Häfen. Das sagte Dirk Sander von der Erzeugergemeinschaft der Deutschen Krabbenfischer in Dornum dem NDR. Zuerst hatte die Ostfriesen-Zeitung in Leer berichtet. Nach Rekordfängen 2018 seien die Lager voll und der Markt gesättigt. Allein in Niedersachsen fingen die Fischer 8000 Tonnen Nordseekrabben. Auch dieses Frühjahr habe gut angefangen.