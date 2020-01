Umweltspur statt Dieselfahrverbot in Dortmund

Dortmund /Münster Die Stadt Dortmund kommt vorerst um ein Dieselfahrverbot herum, muss im Kampf gegen hohe Stickstoffdioxid-Werte aber unter anderem eine Umweltspur einführen. Darauf haben sich das Land Nordrhein-Westfalen und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) geeinigt, teilte das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster am Mittwoch mit. Demnach einigten sich die Streitparteien etwa auf eine Umweltspur auf der Brackeler Straße und Tempo 30 in diesem Bereich. Beide Seiten vereinbarten ein 17-seitiges Gesamtkonzept, um die Luftschadstoffbelastung „kontinuierlich zu vermindern“.