Sportkette Voswinkel in Schieflage

Dortmund /Oldenburg Die Sporthandelskette Voswinkel steckt in der Krise. Das Unternehmen mit 74 Filialen im ganzen Bundesgebiet (darunter zwei in Oldenburg) hat am Mittwoch nach eigenen Angaben beim Amtsgericht Dortmund die Einleitung eines Schutzschirmverfahrens beantragt. Ziel sei es, in enger Abstimmung mit den Gläubigern die Restrukturierung und Sanierung voranzutreiben, erklärte Voswinkel-Geschäftsführer Helge Mankowski. Der Geschäftsbetrieb werde fortgesetzt, hieß es.

Sport Voswinkel gehört zu den größten Sportfilialisten in Deutschland (139 Millionen Euro Umsatz). Man beschäftigt insgesamt rund 1200 Mitarbeiter.

Als Gründe für die Schieflage nannte das Unternehmen sinkende Kundenzahlen in den Filialen und die damit verbundenen Umsatzrückgänge, den erhöhten Wettbewerbsdruck durch den Onlinehandel und durch Discounter sowie die Belastungen durch Filialen, die schlechter liefen als erwartet.