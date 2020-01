Cewe bündelt Druck-Produktion in Dresden

Dresden /Berlin /Oldenburg Der Oldenburger Fotodienstleister Cewe konzentriert seine Online-Druck-Produktion in Dresden. Wie das Unternehmen jetzt mitteilte, wird zweieinhalb Jahre nach der Übernahme der Berliner Druckerei Laserline durch Cewe die Produktion in Berlin stillgelegt und nach Dresden zu Saxoprint verlagert, womit „Europas modernster Druckstandort“ ausgebaut werde. Mit der Verlagerung hebe man „weitere Synergien für einen effizienteren Online-Druck“. In Dresden sind rund 500 Mitarbeiter beschäftigt.

Im Gegenzug solle der Vertrieb in Berlin ausgebaut werden. Den von der Verlagerung betroffenen 60 Mitarbeitern in Berlin werde die Möglichkeit gegeben, bei Saxoprint in Dresden oder einem anderen Cewe-Produktionsstandort weiterzuarbeiten.