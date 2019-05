Ryanair-Gewinn weiter im Sinkflug

Dublin Der Billigflieger Ryanair geht weiter auf wirtschaftlichen Sinkkurs. Im vergangenen Jahr musste Ryanair einen Gewinneinbruch verkraften. Grund dafür waren neben den gesunkenen Ticketpreisen, höheren Ölpreisen und Personalkosten die Anlaufverluste bei der übernommenen Airline Laudamotion, wie die Iren am Montag in Dublin berichteten. In den zwölf Monaten bis Ende März 2019 sank der Gewinn um 39 Prozent auf 885 Millionen Euro. Der Umsatz zog um knapp acht Prozent auf 7,7 Milliarden Euro an.