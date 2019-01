Düsseldorf /Bremen Warnstreiks an drei großen deutschen Airports dürften an diesem Donnerstag zu zahlreichen Flugausfällen führen – Zehntausende Reisende könnten betroffen sein. An den Standorten Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart werde es zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen der Sicherheitsbeschäftigten kommen, teilte die Gewerkschaft „Verdi“ am Mittwoch mit.

Damit schaltet die Arbeitnehmervertretung im laufenden Tarifkonflikt einen Gang höher: Zu Wochenbeginn hatte ein vierstündiger Warnstreik an den Berliner Airports dazu geführt, dass etwa acht Prozent der Flüge an diesem Tag ausfielen. Die Arbeitgeber kritisierten das Vorhaben als „völlig überzogen“.

Insgesamt werden für die Flüge an den drei Airports etwa 111.000 Reisende erwartet. Allein in Düsseldorf sind es nach Flughafenangaben etwa 58.600 Passagiere, dort waren für Donnerstag 570 Landungen und Abflüge geplant. In Köln/Bonn sind es 199 und in Stuttgart 270. Wie viele dieser Verbindungen gestrichen werden müssen, war unklar.

Auch der Flughafen Bremen ist indirekt betroffen. Hier wurde bereits am Mittwoch der Donnerstag-Flug der Lufthansa-Tochter Eurowings nach Stuttgart um 8 Uhr gestrichen.

Die Tarifgespräche waren schon im Herbst gestartet, ohne bislang zu einem Ergebnis zu führen. Es geht um das private Sicherheitspersonal, das die Passagiere, die Fracht, Waren und die Flughafenbeschäftigten überprüft. Bei der Bezahlung gibt es große regionale Unterschiede – in Ostdeutschland sind es nach Arbeitgeberangaben bei Passagierkontrolleuren 14,70 Euro und im Westen bis zu 17,16 Euro pro Stunde. Angestellte, die nur für die Fracht und das Flughafenpersonal zuständig sind, bekommen weniger, hier liegt die Untergrenze bei 12,90 Euro. Hinzu kommen Zuschläge für Sonntagsdienste oder Nachtarbeit.

„Verdi“ fordert eine Bezahlung von bundesweit 20 Euro pro Stunde für die rund 23 000 Beschäftigten der Flugsicherheit. Nach Rechnung der Arbeitgeber bedeute dies eine Anhebung des Lohns um bis zu 44 Prozent und sei „völlig unrealistisch“. Sie bieten nach eigener Darstellung ein Plus von bis zu 6,4 Prozent.