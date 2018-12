Düsseldorf Deutschlands größter Elektronikhändler Ceconomy hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr nur knapp in den schwarzen Zahlen gehalten. Die Aktionäre sollen auf eine Dividende verzichten, teilte der Mutterkonzern von Media Markt und Saturn am Mittwoch mit. Unter dem Strich verdiente Ceconomy in den zwölf Monaten bis Ende September 23 Millionen Euro nach 206 Millionen ein Jahr zuvor.