Düsseldorf Für Schäden nach einem Einbruch kommt in der Regel eine Hausratversicherung auf. Versichert ist der komplette Hausrat von Möbeln über Kleidung bis zu Elektrogeräten, erklärt die Verbraucherzentrale NRW. Mitversichert sind in der Regel auch Gegenstände aus einer in der Nähe liegenden Garage oder dem Keller, also zum Beispiel der Rasenmäher oder Werkzeuge.

Versicherte erhalten im Schadensfall den Wert eines gleichwertigen neuen Produkts zu aktuellen Preisen ersetzt. Das muss nicht der ursprüngliche Kaufpreis sein, erklären die Verbraucherschützer. Übernommen werden auch Reparaturkosten für beschädigtes Inventar oder beschädigte Türen und Fenster. Bezahlt wird auch eine Wertminderung für beschädigte, aber uneingeschränkt nutzbare Gegenstände.

Damit der Schaden ersetzt wird, müssen Versicherte den Einbruchdiebstahl allerdings unverzüglich bei der Polizei und beim Versicherer melden. Außerdem muss für Polizei und Versicherer eine Liste über die gestohlenen und beschädigten Gegenstände angefertigt werden, die sogenannte Stehlgutliste. Dabei ist der Neuwert des Diebesgutes anzugeben und die Beute wie Uhr, Laptop oder Fernseher detailliert zu beschreiben. Helfen kann es, wenn wertvoller Hausrat vorher dokumentiert wurde, etwa über Fotos und Einkaufsbelege. Solche Unterlagen können dem Versicherer im Schadensfall vorgelegt werden.