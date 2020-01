C&A möchte 13 Filialen schließen

Düsseldorf /Emden Die Textilhandelskette C&A will in diesem Jahr 13 ihrer rund 450 Geschäfte in Deutschland schließen – darunter in Niedersachsen die Filialen in Emden und Stadthagen. Das sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag. Zuvor hatte die „Textilwirtschaft“ über die Schließungspläne berichtet. Die Zahl der betroffenen Filialen könnte sich im Laufe des Jahres noch geringfügig verringern oder erhöhen. C&A bemühe sich, den Mitarbeitern Jobs in anderen Filialen anzubieten, berichtete die „Textilwirtschaft“.