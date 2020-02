Frauen verdienen weiterhin weniger als Männer

Düsseldorf Die wirtschaftliche Situation von Frauen ist oft schlechter als die von Männern, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in einem am Mittwoch veröffentlichen Datenreport feststellte. So lag etwa die Erwerbstätigenquote bei Frauen im Jahr 2018 bei 72 Prozent, bei Männern betrug sie knapp 80 Prozent. Im Jahr 1991 hatte die Differenz noch 26 Prozentpunkte betragen. 25 Prozent der weiblichen Beschäftigten mit Vollzeitstelle verdienten weniger als 2000 Euro brutto im Monat, bei den Männern seien es 14 Prozent.