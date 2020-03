Gut ein Drittel mehr Lokführer-Azubis

Düsseldorf Ein Jahr nach dem Start einer Initiative gegen Lokführermangel gibt es in Nordrhein-Westfalen gut ein Drittel mehr Auszubildende in diesem Bereich.

Es habe sogar 50 Prozent mehr Bewerbungen gegeben als zuvor, davon hätten jedoch nicht alle die notwendigen Voraussetzungen erfüllt, teilte das Programmbüro „Fokus Bahn“ am Mittwoch mit. Absolute Zahlen zu den Auszubildenden gab es zunächst keine.

Insgesamt werden nach Schätzung des Landes in den kommenden fünf Jahren rund 1700 Zugführer fehlen. Viele gehen in Rente, außerdem verschärfen immer mehr Züge auf der Schiene und Betreiberwechsel den Mangel. „Es geht auch darum, Leute zu erreichen, die das vorher gar nicht auf dem Schirm hatten“, sagte Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) in Düsseldorf. So seien Migranten und Frauen explizit angesprochen. Aktuell hätten 50 Zugewanderte die Ausbildung zum Zugführerberuf begonnen.