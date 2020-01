Aegean schaut auf Croatia Airlines

Düsseldorf /Hamburg Die auch von Touristen aus Norddeutschland gern genutzte griechische Fluggesellschaft Aegean interessiert sich für die kleine Croatia Airlines aus Kroatien. Eine Agentur in Düsseldorf bestätigte, „dass das Unternehmen im Angebotsstadium der Privatisierung von Croatia Airlines ein unverbindliches Angebot abgegeben hat“. Alle wesentlichen Entscheidungen über eine mögliche Beteiligung von Aegean würden erst in den folgenden Monaten getroffen. Die private Fluggesellschaft Aegean, wichtigste griechische Fluggesellschaft und über die „Star Alliance“ ein Partner der Lufthansa, fliegt auch von Hamburg und Hannover diverse Ziele in Griechenland an.