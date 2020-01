Düsseldorf Das neue Jahr bringt für den seit Langem mit wirtschaftlichen Problemen kämpfenden Modehersteller Gerry Weber International einen Neuanfang. Das im April­ 2019 eröffnete Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung sei vom Amtsgericht Bielefeld zum Jahreswechsel aufgehoben worden, teilte Gerry Weber am Donnerstag mit. Der Konzern beginnt das Jahr 2020 nach den Worten seines Chefs Johannes Ehling „als Unternehmen im Normalbetrieb mit einer soliden Kapitalbasis, neuen Eigentümern und mit einem klaren Konzept für die Zukunft“.

Gerry Weber steckte seit Jahren in der Krise. Das Unternehmen litt unter dem Rückgang der Kundenfrequenzen in den Innenstädten und dem Siegeszug des Onlinehandels aber auch unter eigenen Fehlern, vor allem hohe Investitionen in ein eigenes Ladennetz. Mehr als hundert Filialen wurden geschlossen und zahlreiche Arbeitsplätze abgebaut. Die Altaktionäre wurden entschädigungslos herausgedrängt.

Stattdessen übernahmen die Finanzinvestoren Robus, Whitebox und J.P. Morgan, die dem Konzern bis zu 49 Millionen Euro unter anderem für die Gläubiger zur Verfügung stellten.