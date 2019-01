Düsseldorf /Köln /Bremen Ein Warnstreik an drei großen deutschen Airports hat zu Hunderten Flugausfällen geführt. Die meisten Sicherheitsleute an den Standorten Düsseldorf, Köln/ Bonn und Stuttgart folgten am Donnerstag dem Aufruf der Gewerkschaft „Verdi“ zu einer ganztägigen Arbeitsniederlegung. Damit untermauerten sie ihre Forderung nach einer besseren Bezahlung.

Mehr als 600 Starts und Landungen fielen aus – in Düsseldorf waren es 370 von 580, in Köln/Bonn 131 von 199 und in Stuttgart 142 von 275. „Verdi“ zeigte sich zufrieden – die Beteiligung an der Arbeitsniederlegung sei sehr hoch gewesen. Ursprünglich waren an den drei Airports am Donnerstag rund 110 000 Passagiere erwartet worden – viele von ihnen hatten sich aber vorab informiert und waren erst gar nicht erst zum Airport gekommen.

An Flughäfen im Norden gab es zwar keine Warnstreiks, jedoch fielen auch hier Flüge aus. In Bremen wurde die morgendliche Eurowings-Verbindung nach Stuttgart gestrichen, zudem fielen drei Flüge von und nach München – offiziell wetterbedingt – aus. Am Flughafen Hamburg sagte Eurowings nach Angaben auf der Internetseite zehn Hin- und Rückflüge nach Stuttgart und sieben Hin- und Rückflüge nach Düsseldorf sowie Köln/Bonn ab. In Hannover fielen laut Plan je drei Flüge von und nach Stuttgart aus.