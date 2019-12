Düsseldorf Der Möbelhandel in Deutschland ist im Umbruch. Große Ketten wie Ikea oder XXXLutz sichern sich durch Übernahmen immer mehr Marktanteile. Gleichzeitig versuchen Online-Händler wie Home24 oder Otto, den etablierten Platzhirschen ihren Rang streitig zu machen. Der Kampf um die Kunden wird dadurch immer erbitterter. Zu den Gewinnern gehören die Konsumenten.

„Das Problem der Branche ist der harte Preiswettbewerb. Die Leute kaufen nicht weniger Möbel, sie müssen dafür nur weniger bezahlen“, sagt der Möbelhandelsexperte des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH), Uwe Krüger. „Die Verbraucher können sich darüber freuen. Für die Branche ist es ein Desaster.“

Eigentlich sollten es glänzende Zeiten für den Möbelhandel sein. Die Verbraucher in Deutschland haben dank der guten Konjunkturentwicklung der vergangenen Jahre viel Geld und sie sind auch bereit, es auszugeben. Doch die Möbelbranche hat von der Konsumlaune zuletzt nicht profitiert: 2018 waren die Umsätze leicht rückläufig.

Und auch auf das laufende Jahr schaut die Branche eher mit gedämpftem Optimismus. „Wir haben einen stabilen, aber nicht wachsenden Markt im Bereich Möbel und Küchen“, sagt der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Möbel und Küchen, Thomas Grothkopp. Die Nachfrage leide darunter, dass das Wohnbudget der Bundesbürger von steigenden Mieten und Nebenkosten aufgefressen werde.

Doch ist die Mietpreisexplosion bei Weitem nicht das einzige Problem, das die Branche umtreibt. Auch im Möbelhandel sorgen inzwischen Onlinehändler wie Home24­, Westwing, aber auch Otto und Amazon für frischen Wind. Nach einer aktuellen Studie des IFH gehört der Bereich Wohnen und Einrichten in diesem Jahr zu den größten Wachstumstreibern im Onlinehandel. Die Beratungsgesellschaft PwC geht davon aus, dass der Umsatz der deutschen Möbelbranche im Internet bis 2023 jährlich im Schnitt um 8,4 Prozent wachsen wird.

„Der Online-Handel ist eine massive Bedrohung für den klassischen Möbelhandel: Viele Händler haben anfangs gedacht, Möbel eigneten sich nicht dafür. Aber das stimmt nicht. Es lässt sich alles online verkaufen“, betont Krüger.

Das hat auch Marktführer Ikea bemerkt. Der skandinavische Möbelriese steigerte im Ende August abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 seinen Online-Umsatz in Deutschland um satte 33 Prozent auf fast 500 Millionen Euro. Damit macht der Konzern inzwischen fast ein Zehntel seines Geschäfts hierzulande via Internet. Ikea zögerte anfangs beim Start ins Netz. Doch inzwischen geben die Schweden Gas und investieren viel Geld und Energie in den Ausbau des eigenen Online-Angebots und die nahtlose Verknüpfung aller Kanäle. Der Bau weiterer Möbelhäuser im XXL-Format auf der grünen Wiese ist dagegen erst einmal kein Thema mehr. Beim Umsteuern in Richtung Online-Geschäft hilft den Schweden nicht nur ihre gut gefüllte Kriegskasse, sondern auch ihr Geschäftsmodell. „Ikea hat einen Riesenwettbewerbsvorteil, weil das Unternehmen die gesamte Verwertungskette von der Produktion bis zum Verkauf in seiner Hand vereint“, erklärt Grothkopp. Das Unternehmen habe dadurch bei seinen Produkten die Preishoheit im Online- und im Offline-Handel.

Auf jeden Fall könnten die nächsten Jahre für die Branche turbulent werden. „Der Möbelmarkt steht zurzeit am Scheideweg und es ist noch nicht ganz klar, in welche Richtung es geht“, meint Branchenkenner Krüger. „Entwickelt sich die Konjunktur schlecht, dann sind Möbel die ersten Produkte, die nicht mehr gekauft werden.“