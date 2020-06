Lebensmittelhandel: Steuersenkung heizt Preiskampf an

Düsseldorf Als die Corona-Krise noch jung und Toilettenpapier und Nudeln knapp waren, da spielten Rotstiftaktionen im Lebensmittelhandel eine Zeit lang keine große Rolle. Doch das ist Vergangenheit: Der „Geiz-ist-geil“-Geist ist zurück. Der Preiskampf zwischen Supermärkten und Discountern gewinnt wieder an Härte und steuert auf einen neuen Höhepunkt zu. Der Auslöser: Die im Corona-Konjunkturpaket der Regierung vorgesehene Mehrwertsteuersenkung für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember.

„Die Mehrwertsteuersenkung erhöht die Gefahr eines Preiskrieges im Einzelhandel“, ist der Handelsexperte Stephan Rüschen von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn überzeugt. Denn sie biete Supermärkten und Discountern eine fast einzigartige Möglichkeit, sich zu profilieren. Vorreiter Lidl senkt deshalb schon am kommenden Montag die Preise auf das neue Niveau – mehr als eine Woche vor dem eigentlichen Stichtag. Die SB-Warenkette Globus folgt am 29. Juni. Andere Handelsketten halten bisher am eigentlichen Stichtag, dem 1. Juli, fest.

Alle großen Handelsketten wie Edeka, Rewe, Aldi oder Lidl haben bereits angekündigt, die Steuervorteile in vollem Umfang an ihre Kunden weiterzugeben. Doch es gibt Unterschiede in der Umsetzung. Lidl etwa senkt die Preise bei allen Artikeln und ändert auch die Preisauszeichnung an den Regalen. Vorteil: Der Kunde sieht den niedrigeren Preis auf den ersten Blick.

Der Nachteil: Oft genug ist der Preisvorteil recht gering. So verringert sich der Preis für die im Lidl-Prospekt für die kommende Woche angebotene 150-Gramm-Packung Kerrygold-Käse durch Weitergabe der Steuersenkung gerade einmal um 3 Cent auf 1,36 Euro. Ob das Kaufimpulse auslöst?

Die Drogeriekette dm geht einen anderen Weg. Zwar gibt auch sie die Steuersenkung an die Kunden weiter. Doch bleiben hier die Preise an den Regalen unverändert. Der Abzug erfolgt erst an der Kasse. Das erspart Millionenausgaben für die Änderung der Preisschilder, kann aber im direkten Preisvergleich etwa mit Lidl nach hinten losgehen.

Dass der Preis plötzlich wieder ein heißes Thema ist im Lebensmittelhandel, hat aber nicht nur mit der Steuersenkung zu tun. „Die Händler rücken den Preis wieder stärker in den Vordergrund, weil sie damit rechnen, dass die Verbraucher aufgrund der wirtschaftlichen Verwerfungen beim Einkauf schon bald wieder stärker auf den Cent achten“, sagt Robert Kecskes von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK).