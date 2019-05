Media Markt und Saturn streichen Hunderte Stellen

Düsseldorf Der Elek­tronikhändler Ceconomy mit seinen bekannten Töchtern Media Markt und Saturn steckt in der Krise. Daher sollen Hunderte Stellen in der Verwaltung wegfallen, sagte der Media-Saturn-Chef Ferran Reverter. Der Handelsriese kämpft aufgrund der Online-Konkurrenz mit sinkenden Umsätzen und wegbrechenden Gewinnen. Ceconomy beschäftigt in Deutschland nach eigenen Angaben gut 27 000 Mitarbeiter, inklusive der Elektronikmärkte.