Mehr Geld für Wein ausgegeben

Düsseldorf Beim Beim Kauf von Wein haben Verbraucher in Deutschland in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche gegriffen. Doch der Trend zu teureren Weinflaschen dürfte sich dieses Jahr nach Einschätzung des Deutschen Weininstituts nicht fortsetzen.

2018 habe ein Liter in Supermärkten, SB-Warenhäusern und bei Discountern durchschnittlich 3,09 Euro gekostet – 17 Cent mehr als ein Jahr zuvor, teilte das Weininstitut in Düsseldorf mit. Fünf Jahre zuvor waren es 2,84 Euro pro Liter und 2010 nur 2,52 Euro – seither also ein Plus von fast einem Viertel.

„Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung“, sagt Monika Reule, Geschäftsführerin des Weininstituts (DWI). Für 2019 rechnet sie mit einem gleichbleibenden Preisniveau.

Knapp die Hälfte der hierzulande verkauften Weine kommt aus Deutschland, danach folgen Italien, Frankreich und Spanien als wichtige Bezugsquellen. Die deutschen Weine, die über die Ladentheke gingen, wurden 2018 ebenfalls teurer – sie kosteten pro Liter im Schnitt 3,39 Euro und damit 24 Cent mehr als zuvor, 2010 waren es 2,55 Euro.