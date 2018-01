Metro schwächelt in Weihnachtszeit

Düsseldorf Das wichtige Weihnachtsgeschäft hat dem Lebensmittelhändler Metro kaum Wachstum beschert. Insgesamt stagnierten die Umsätze im vierten Quartal 2017 bei 10,1 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von gerade einmal 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie der Handelskonzern am Montag mitteilte. Bereinigt um negative Wechselkurseffekte lag das Wachstum bei 1,5 Prozent. Vor allem in Russland liefen die Geschäfte zwischen Oktober und Dezember schlecht.