Metro macht Fortschritte

Düsseldorf Der Handelskonzern Metro hat im Weihnachtsquartal auf wichtigen Auslandsmärkten punkten können. Bei der Bewältigung der Probleme in Russland verzeichnet das Unternehmen Fortschritte und im restlichen Osteuropa sowie in Asien kräftiges Wachstum. In Deutschland liefen die Geschäfte dagegen eher schlecht, geht aus den am Donnerstag veröffentlichten vorläufigen Umsatzzahlen für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 (Oktober bis Dezember) hervor.

Eine starke Geschäftsentwicklung verzeichnete Metro demnach vor allem in ihren Großmärkten in Osteuropa mit einen Umsatzplus von 6,4 Prozent und in Asien mit einem Wachstum von 5,9 Prozent. Im Russlandgeschäft, derzeit das größte Sorgenkind des Konzerns, konnte die Metro den Abschwung bremsen. Die Umsätze seien nur noch leicht rückläufig gewesen. Der Umsatz sank im ersten Quartal im Jahresvergleich um 0,6 Prozent auf acht Milliarden Euro. An der Börse wurden die Fortschritte aber genau zur Kenntnis genommen. Die 2018 stark gebeutelte Aktie stieg am Vormittag in einem schwächeren Markt.