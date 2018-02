„Motel One“ will mehr Standorte

Düsseldorf Die Hotelkette Motel One will sich weiter vergrößern. „Wir haben etwa 30 Häuser in der Pipeline, also vertraglich gesichert“, sagte Unternehmensgründer Dieter Müller dem „Handelsblatt“. Die Hälfte der Häuser sei bereits im Bau – und das, obwohl das Unternehmen selbst vor einem Überangebot im Hotelsektor gewarnt hatte. „Die Nachfrage ist derzeit enorm stark und übertrifft alle Erwartungen“, sagte der 63-Jährige.

Motel One gibt es seit dem Jahr 2000. Die Kette betreibt derzeit 60 Häuser in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Belgien, Tschechien, den Niederlanden und der Schweiz.