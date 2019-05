Auch Münster will Batteriezellen

Düsseldorf /Münster Nordrhein-Westfalen will mit Landesmitteln von mehr als 200 Millionen Euro die geplante deutsche Forschungsfabrik für Batteriezellen nach Münster holen. Das Geld solle für die Finanzierung von Grundstück und Gebäuden sowie für eine dauerhafte Beteiligung an der Grundfinanzierung der Einrichtung zur Verfügung gestellt werden, teilten das Wissenschafts- und das Wirtschaftsministerium am Montag mit. Auch Niedersachsen würde gern Batteriezellen-Know-how etablieren – als Standort favorisiert wird Salzgitter.