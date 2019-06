Oppo baut Zentrale in Düsseldorf

Düsseldorf Der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo will in Düsseldorf seine Europazentrale gründen. Auf der Internetseite der Stadt Düsseldorf wird Oppo-Chef Tony Chen zitiert: „Wir wollen in Kürze mit unserer Europazentrale am Graf-Adolf-Platz starten und uns von dort aus innerhalb von drei Jahren auf dem europäischen Markt etablieren.“ Innerhalb von fünf Jahren wolle Oppo in Deutschland mit 400 bis 500 Beschäftigten vier Millionen Smartphones verkaufen und einen Marktanteil von 15 Prozent erreichen.