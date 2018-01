IG Metall: Warnstreiks ausgeweitet

Düsseldorf /Rastede /Nordenham /Dinklage Vor der dritten Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall die Warnstreiks kräftig ausgeweitet. Zehntausende Beschäftigte legten am Dienstag die Arbeit nieder. Allein in Nordrhein-Westfalen waren mehr als 140 Unternehmen betroffen.

Im IG-Metall-Bezirk Küste beteiligten sich nach Angaben der Gewerkschaft 620 Beschäftigte aus sieben Betrieben an den Warnstreiks. Arbeitsniederlegungen gab es u.a. bei Broetje Automation und BA Services in Rastede, August Brötje Raumheizsysteme in Apen, der Eisengießerei Dinklage sowie Weser-Metall und der Nordenhamer Zinkhütte in Nordenham.

Die dritte Verhandlungsrunde für die 3,9 Millionen Metaller in Deutschland beginnt an diesem Donnerstag in Böblingen. Die IG Metall fordert u.a. sechs Prozent mehr Lohn.