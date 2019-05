Rückkehr der Getränkedose

Düsseldorf Die Getränkedose erlebt in Deutschland ein Comeback. Allein 2018 stieg die Zahl der verkauften Dosen um gut 23 Prozent auf mehr als 3,5 Milliarden, teilte das Forum Getränkedose am Freitag mit. Besonders beliebt ist Bier aus der Dose: Mehr als 40 Prozent aller Getränkedosen sind mit Gerstensaft gefüllt. Seitdem Discounter wieder Bier in Dosen statt in PET-Einwegflaschen in ihren Regalen anboten, stieg der Dosenabsatz spürbar.