Umsatz bei Ceconomy stagniert

Düsseldorf Trotz großangelegter Rabattaktionen in Deutschland und Italien laufen die Geschäfte beim Elek­tronikhändler Ceconomy mit seinen Ketten Media Markt und Saturn zurzeit eher schlecht als recht. Sogar das lange Zeit wachstumsstarke Online-Geschäft wuchs im dritten Quartal kaum noch, teilte das Unternehmen am Dienstag bei der Präsentation der Quartalszahlen mit. An der Börse sorgt das für Sorgenfalten. Die Ceconomy-Aktie verlor zunächst mehr als zehn Prozent an Wert.

Insgesamt stagnierte der Umsatz des Elektronikhändlers im dritten Quartal bei 4,6 Milliarden Euro. Bereinigt um Währungsschwankungen sowie Zu- oder Verkäufe erzielte Ceconomy damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Umsatzwachstum von 0,2 Prozent. Der operative Verlust (Ebit) fiel mit 126 Millionen Euro gut vier Mal so hoch aus wie im Vorjahr.

Unter dem Strich fiel der Verlust zwischen April und Juni mit 50 Millionen Euro allerdings um 171 Millionen Euro niedriger aus als im Vorjahr.